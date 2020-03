In China werden für Freitag elf neue Infektionen gemeldet. Am Donnerstag waren es acht Fälle. Damit steigt die Zahl der Erkrankungen auf 80'824.

Von den elf Neuinfektionen seien sieben bei Menschen festgestellt worden, die aus dem Ausland kamen, teilte die Nationale Gesundheits-Kommission am Samstag mit. Bei den übrigen vier Fällen gebe es keinen ausländischen Bezug. Sie seien alle in der Provinz Hubei registriert worden, dem Epizentrum der Pandemie.

Damit scheint sich anzudeuten, dass die Ansteckungsgefahr in China durch ausländische Einflüsse größer ist als durch inländische. In China war vergangenen Dezember die Coronavirus-Epidemie ausgebrochen. Von dort aus verbreitete sich das Virus und wurde zur weltweiten Pandemie.

Südkorea meldet 107 neue Infektionen. Damit steigt die Zahl der Erkrankungen auf 8086 Fälle. Südkorea ist außerhalb Chinas das am stärksten von der Coronavirus-Epidemie betroffene Land.

A plane carrying Chinese medical supplies for Europe to aid its battle against #coronavirus lands in Belgium. #FightVirus pic.twitter.com/8guvZBPGjG

— China Xinhua News (@XHNews) March 14, 2020