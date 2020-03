Im Kanton Tessin fordert das Coronavirus das erste Opfer. Es handelt sich um eine 80-jährige Person aus der Region Mendrisio, wie blick.ch berichtet.

Die Person habe in einem Altersheim gelebt, wie die Tessiner Regierung am Dienstagmorgen mitteilte. Die Person soll zudem bereits Vorerkrankungen gehabt haben. Damit steigt die zahl der am Coronavirus gestorbenen Patienten in der Schweiz auf drei.

Wie Italien hat auch die Tessiner Regierung seine Massnahmen im Kampf gegen das Coronavirus verschärft: Ab sofort gilt ein Besuchsverbot in Spitälern und Altersheimen. Oberstes Ziel sei es, die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft zu schützen, so die Tessiner Regierung in einem Communiqué. Zudem müssten die Ressourcen des medizinischen Personals geschont werden. Einige Spitäler hätten noch zusätzliche Massnahmen eingeführt, um sich bereit zu halten für einen potenziellen Anstieg der Coronavirus-Fälle.

Die italienische Regierung weitet ab Dienstag Sperrungen und Einschränkungen der Bewegungsfreiheit wegen der Coronavirus-Krise auf das ganze Land aus. Italien zählt rund 8000 Corona-Infizierte, von denen fast 400 gestorben sind.

In Frankreich sind mittlerweile 30 Menschen infolge einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das teilen die französischen Gesundheitsbehörden mit. 1412 Menschen hätten sich infiziert.

Mit nur noch 19 neu nachgewiesenen Virusfällen haben derweil Chinas Behörden den niedrigsten Anstieg der Infektionen seit Beginn der täglichen Berichte über die Epidemie vor sieben Wochen gemeldet. An der neuartigen Lungenkrankheit sind in China 17 weitere Menschen gestorben. Dies gab die Gesundheitskommission am Dienstag in Peking bekannt. Der tägliche Zuwachs der Todesfälle war der niedrigste seit sechs Wochen. Damit sind in der Volksrepublik 3136 Tote zu beklagen.

Seit Beginn der Epidemie im Dezember haben sich nach der offiziellen Statistik insgesamt 80'754 Menschen in Festlandchina mit dem neuen Coronavirus infiziert. Fast 60'000 Personen haben die Spitäler allerdings bereits wieder verlassen. Am schwersten sind die abgeschottete Millionenmetropole Wuhan und die umliegende Provinz Hubei in Zentralchina betroffen, wo allein 67'000 Infektionen und rund 3000 Todesfälle gezählt wurden.

China versucht mit immer mehr Massnahmen die Rückkehr zur Normalität zu signalisieren. So besuchte Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping am Dienstag überraschend die schwer von dem neuen Coronavirus heimgesuchte Metropole Wuhan in Zentralchina. Der Besuch diene, die Massnahmen zur Eindämmung der Epidemie zu inspizieren, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua.

Inwieweit die offizielle Statistik Chinas die wahre Lage widerspiegelt und wie hoch die Dunkelziffer ist, scheint unklar. Seit einer Änderung der Zählweise Mitte Februar hat sich der täglich berichtete Anstieg der neuen Infektionen mit dem Sars-CoV-2 genannten Virus und der Todesfälle in der amtlichen Auflistung spürbar reduziert.

So werden nach Medienberichten beispielsweise Personen, die nachweislich infiziert sind, aber keine Symptome der Covid-19 genannten Krankheit zeigen, seit Anfang Februar nicht mehr bei den neu nachgewiesenen Ansteckungen mitgerechnet, sondern anderweitig aufgeführt. Solche Personen können aber auch ansteckend sein.

Auch wurden klinische Diagnosen ausgenommen. Dabei stellt der Arzt nur anhand der Symptome oder Vorgeschichte des Patienten die Infektion fest, ohne dass ein DNA-Test gemacht wird. Zumindest nach vereinzelten Berichten werden zudem infizierte Personen nicht in der Statistik einer Provinz aufgeführt, falls ihre Wohnortanmeldung andernorts liegt.

Zahl der Coronavirus-Infektionen auch in Südkorea gesunken

Die Zahl der täglich neu erfassten Infektionen mit dem Sars-CoV-2 genannten Virus ist auch in Südkorea weiter gesunken (siehe hier auch die Coronavirus-Karte der Johns-Hopkins-Universität). Am Montag habe es 131 weitere Fälle gegeben, teilten die Gesundheitsbehörden am Dienstag mit. Das war die niedrigste Zunahme an einem Tag seit zwei Wochen. Die Gesamtzahl stieg auf mehr als 7500. Bisher gab es in Südkorea 54 Todesfälle, die mit dem neuartigen Coronavirus in Verbindung gebracht werden.

Schon seit einigen Tagen gibt es Anzeichen für eine rückläufige Entwicklung bei den Neuinfektionen. Trotz des Rückgangs sei es verfrüht, erleichtert zu sein, sagte Yoon Tae Ho von der Zentrale für das Katastrophen-Management. Sorge bereiten den Behörden neben dem sporadischen Auftreten von neuen Fällen auch die Zunahme kleinerer räumlicher Häufungen.

In Italien wurden bis Montag 9172 Infektionen wurden Montag erfasst, das waren fast 1800 Fälle mehr als am Vortag, wie aus den Zahlen des Zivilschutzes hervorgeht. Die Zahl der Toten erhöhte sich von 366 auf 463, davon allein 333 in der Lombardei mit ihrer Metropole Mailand. 724 Patienten sind wieder genesen.

Erstmals starben am Montag auch in Deutschland zwei Menschen nach Erkrankungen mit dem neuen Coronavirus. Beide Todesfälle wurden am Montag in Nordrhein-Westfalen bekanntgegeben.

Im Iran habe sich innerhalb von 24 Stunden die Zahl der Toten von 194 auf 237 erhöht, sagte Ministeriumssprecher Kianush Dschahanpur am Montag in Teheran. Die Zahl der offiziell erfassten Ansteckungen im Land kletterte auf 7161 – 595 mehr als am Vortag.

Das Frühjahr und der Sommer mit wärmeren Temperaturen dürften die Ausbreitung des Coronavirus entgegen erster Experteneinschätzungen nicht sehr stark verlangsamen. Es sei wohl damit zu rechnen, "dass wir direkt in eine Epidemiewelle hineinlaufen", sagte der Direktor des Instituts für Virologie an der Berliner Charité, Christian Drosten, am Montag in Berlin. "Das heisst, wir müssen damit rechnen, dass ein Maximum von Fällen in der Zeit von Juni bis August auftreten wird", ergänzte Drosten in einem NDR-Podcast.

(SDA/AWP)