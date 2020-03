Am Mittwochmittag gab es bereits 613 bestätigte Fälle, das sind 137 mehr als noch vor 24 Stunden, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mitteilte.

Bei 32 weiteren Fällen liegt ein erstes positives Resultat vor. Würden diese bestätigt, sind es insgesamt 645 Coronavirus-Fälle in der Schweiz. Weitere Todesopfer sind nicht zu beklagen. Insgesamt starben in der Schweiz bisher drei Personen an der Covid-19-Erkrankung.

Nach Angaben des BAG wurden bis jetzt aus 23 Kantonen der Schweiz und aus dem Fürstentum Liechtenstein Fälle gemeldet. Mit Abstand am meisten Fälle gibt es zur Zeit im Kanton Tessin mit über 120 bestätigten Coronavirus-Erkrankungen.

