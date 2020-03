In der Schweiz ist in der Nacht auf Donnerstag erstmals eine Coronavirus-Patientin gestorben. Die 74-jährige mit dem Coronavirus infizierte Frau lag seit dem 3. März im Unispital in Lausanne (Chuv).

Bei der Verstorbenen handle es sich um eine Person mit hohem Risiko, weil sie an einer chronischen Krankheit gelitten habe, teilte die Kantonspolizei Waadt mit. Wo und unter welchen Umständen sich die Frau angesteckt hatte, ist unklar.

Am Mittwoch hatte sich die Zahl der "Corona"-Fälle in der Waadt auf sieben erhöht. Vier Personen wurden im Chuv behandelt. Das Coronavirus Sars-CoV-2 wurde erstmals auf dem Kantonsgebiet von Mensch zu Mensch übertragen. Knapp 20 Personen befinden sich in Quarantäne.

Weitere Fälle von Coronavirus in der Zentralschweiz

Am Donnerstag wurden aus der Zentralschweiz neue Fälle gemeldet. Im Kanton Zug wurden eine 21-jährige Frau und ein 58-jähriger Mann positiv auf das Coronavirus getestet. In Luzern infizierte sich eine Kantonsschülerin mit dem Coronavirus. Knapp 2700 Personen mit Verdacht auf das neue Coronavirus wurden in der Schweiz bislang negativ getestet.

An der Kantonsschule Alpenquai in der Stadt Luzern gibt es zudem einen bestätigten Fall einer Infektion mit dem Coronavirus. Betroffen ist eine Schülerin, die am Montag und am Dienstagvormittag noch den Unterricht besucht hatte. Es ist der erste Fall einer bestätigten Infektion mit dem Coronavirus im Kanton Luzern. Zuvor waren in der Zentralschweiz Fälle in Zug und Schwyz bekannt geworden. Die Zahl der Coronavirus-Infizierten in der Schweiz beträgt rund 100.

3100 Infizierte in Italien

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus bleiben in Italien bis zum 15. März alle Schulen und Hochschulen geschlossen. Das innerhalb der EU am stärksten betroffene Land reagiert damit auf die Epidemie von Sars-CoV-2. Auch Theater und Kinos werden geschlossen.

Bisher waren vor allem in Norditalien die Schulen geschlossen, weil das Virus dort besonders umgeht. In dem Land haben sich bisher rund 3100 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert, 107 starben an der durch den Erreger verursachten Krankheit Covid-19.

In Teilen Griechenlands sollen Schulen zumindest vorübergehend geschlossen werden. Das Gesundheitsministerium kündigte am Mittwochabend Sofortmassnahmen für zwei Regionen auf der Halbinsel Peloponnes sowie die Insel Zakynthos an. Für 48 Stunden sollen Schulen, Theater, Kinos und archäologische Stätten dort geschlossen bleiben. Grund ist eine griechische Reisegruppe - die 56 Touristen hatten Israel und Ägypten besucht, nach ihrer Rückkehr war ein 66 Jahre alter Teilnehmer an Covid-19 erkrankt.

Weitere 31 Tote in China

In China sind der Lungenkrankheit Covid-19 weitere 31 Menschen zum Opfer gefallen. Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Donnerstag mitteilte, wurden alle neuen Opfer in der besonders schwer betroffenen Provinz Hubei registriert, wo das neuartige Coronavirus ursprünglich in der Millionenmetropole Wuhan ausgebrochen war. Zudem kamen 139 neu bestätigte Infektionen mit dem Erreger hinzu.

Mehr als 3000 Menschen sind auf dem chinesischen Festland bislang an dem Virus gestorben. Von insgesamt 80 409 Infizierten wurden nach offiziellen Angaben bislang 52 045 geheilt. Weltweit sind mittlerweile über Infektionen bestätigt.

Der sprunghafte Anstieg bestätigter Corona-Fälle in Indien schürt die Sorge vor einem größeren Ausbruch der Krankheit. Binnen weniger Tage hat sich die Zahl registrierter Patienten auf 29 am Mittwoch mehr als vervierfacht. Das sind angesichts mehr als einer Milliarde Inder wenig. Doch Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer aus und fürchten, dass eine Epidemie in dem dicht besiedelten südasiatischen Land mit schwachem Gesundheitssystem schwer zu kontrollieren sein könnte.

262 nachgewiesene Infektionen in Deutschland

In Deutschland setzt die Politik weiter auf eine Eindämmung der Erkrankung. Man müsse sich auf weiter steigende Fallzahlen einstellen, betonte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. "Der Höhepunkt der Ausbreitung ist noch nicht erreicht." Der Erreger Sars-CoV-2 ist mittlerweile in allen Bundesländern ausser in Sachsen-Anhalt nachgewiesen worden. Bis Mittwochnachmittag zählte das Robert Koch-Institut (RKI) 262 nachgewiesene Infektionen.

Einige betroffene Länder, die bislang weitgehend allein gegen die Ausbreitung des Coronavirus ankämpften, kündigten an, ihre Kräfte bündeln zu wollen. Am Mittwoch verständigte sich Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron mit US-Präsident Donald Trump und dem britischen Premier Boris Johnson über ein gemeinsames Vorgehen gegen die Coronavirus-Epidemie.

(AWP)