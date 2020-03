Stand gestern Abend gab es 54 bestätigte Fälle in der Schweiz und bei zusätzliche 39 Fällen sei der Ersttest positiv gewesen, sagte Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit am Mittwoch vor den Medien in Bern. Dazu kämen 200 Verdachtsfälle.

"Sie sehen, die Zahlen steigen nun rasant. Wir sind bereits nahe an der Hunderter-Grenze", so der BAG-Experte. "Die Lage ist ernst und wird immer ernster".

Koch zeigte eine Grafik mit Zahlen aus China, die zeigt, dass das Corona-Virus für älteren Personen viel gefährlicher ist als für jüngere. Die Sterblichkeitsrate steige mit steigendem Alter rasant an, so Koch. In der Schweiz sind jedoch – zum Glück – die meisten der bestätigten Fälle im Alter zwischen 20 und 39 Jahren alt. Bei den Über-70-Jährigen gibt es nur ganz wenige Fälle, sagte Koch laut blick.ch.

Die italienische Regierung ordnet Medienberichten zufolge die Schliessung aller Schulen und Universitäten im Land an. Dies solle bis Mitte März gelten, meldet die italienische Nachrichtenagentur Ansa und der Rundfunksender RAI. In Europa ist Italien mit über 2500 Infektionen und 79 Toten am stärksten betroffen.

In Italien werden vermutlich bis auf weiteres alle Fußballspiele der ersten Liga, der Serie A, ohne Publikum ausgetragen. Dies werde die Regierung wohl anordnen, sagt Sportminister Vincenzo Spadafora auf die Frage von Journalisten, ob Zuschauer von den Partien ausgeschlossen werden. Im Februar hatte die Regierung Sportveranstaltungen im vom Coronavirus besonders betroffenen Norden des Landes abgesagt. Bislang wurden zehn Spiele der Serie A verschoben.

240 Fälle von Coronavirus in Deutschland

Bis Mittwochvormittag meldet das Robert Koch Institut 240 Krankheitsfälle in Deutschland, am Dienstagnachmittag waren es noch 196. Inzwischen hat sich die Epidemie auf 15 Bundesländer ausgebreitet. Besonders in Baden-Württemberg nahm die Zahl der Fälle zuletzt deutlich zu. Am stärksten ist aber nach wie vor Nordrhein-Westfalen betroffen mit inzwischen 111 Patienten.

Die Zahl der Toten durch das neue Coronavirus in China ist derweil erneut um 38 gestiegen. Damit sind in Festlandchina bereits 2981 Todesfälle zu beklagen. Das berichtete die nationale Gesundheitskommission am Mittwoch in Peking. Ausserdem wurden 119 Infektionen neu nachgewiesen.

Die Gesamtzahl der Ansteckungen in der Volksrepublik seit Beginn der Epidemie im Dezember klettert damit auf offiziell 80'270. Von ihnen haben knapp 50 000 die Krankenhäuser wieder verlassen. Experten gehen allerdings von einer hohen Dunkelziffer aus. Die überwiegende Zahl der neu bestätigten Infektionen und Todesfälle in der offiziellen Statistik gab es wieder in der schwer betroffenen Provinz Hubei in Zentralchina, wo das Sars-CoV-2 genannte Virus seinen Ausgang genommen hat. In der seit Ende Januar abgeschotteten Krisenregion sind bislang allein mehr als 67 000 Fälle registriert und 2871 Tote durch die Covid-19-Lungenkrankheit gemeldet.

Mit der Ausbreitung des Virus in anderen Ländern wächst in China die Angst vor einer Einschleppung durch Reisende aus dem Ausland. Acht Chinesen, die aus der norditalienischen Stadt Bergamo in der schwer betroffenen Lombardei zurückkehrten, sind im chinesischen Landkreis Qingtian in der ostchinesischen Provinz Zhejiang positiv getestet worden, wie das Wirtschaftsmagazin "Caixin" berichtete.

Die Chinesen seien heimgekehrt, weil ihr Restaurant in Bergamo seit dem Ausbruch des Virus in Norditalien nicht mehr lief. Rund 100 000 Chinesen aus Qingtian lebten nach Einschätzung der örtlichen Regierung in Italien. Die Behörden versuchten, sie trotz der Epidemie in Italien von einer Heimkehr abzubringen.

Mehrere chinesische Städte und Regionen wie Peking, Shanghai oder die Südprovinz Guangdong verlangen von Reisenden aus schwer betroffenen Ländern wie Italien, Südkorea, Iran oder Japan, nach der Landung 14 Tage in Quarantäne entweder überwacht zuhause, in einem besonderen Hotel oder in speziellen Zentren zu verbringen. Vielfach ordnen auch lokale Behörden einfach eine solche Isolation an.

