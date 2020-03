Durch die Maßnahme bekämen Bundesstaaten und Kommunen Zugriff auf Hilfen in Höhe von bis zu rund 50 Milliarden Dollar, sagte Trump am Freitag vor Journalisten. Die Gelder sollten genutzt werden, um die Verbreitung der Krankheit einzudämmen.

Jeder Bundesstaat solle Notfallzentren für den Kampf gegen das Coronavirus einrichten. Die Krankenhäuser würden angewiesen, ihre Notfallpläne in Kraft treten zu lassen. In den USA sind 41 Todesfälle infolge der Erkrankung bekannt. Weltweit sind es inzwischen mehr als 5000, wie die WHO am Freitag mitteilte.

Die Medienkonferenz in Washington läuft. Hier der Livestream auf Youtube:

TRUMP DECLARES NATIONAL EMERGENCY: Pres. Trump lays out his new plan to speed COVID-19 testing in the U.S. and confront the virus' spread. https://t.co/aEeepNHPK9

