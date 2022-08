"Pannenzug" Dosto gehört nun zu den zuverlässigsten SBB-Zügen

Die Züge der SBB haben demnach insgesamt durchschnittlich alle 13'000 Kilometer eine Panne. Die Dosto-Züge kamen im ersten Monat der Einführung im Herbst 2019 auf gerademal gut 3800 Kilometer.

Danach verbesserte sich die Zuverlässigkeit der vom Bahnhersteller Alstom-Bombardier neu entwickelten Züge laufend. Im vergangenen Mai traten nur noch rund alle 17'000 Kilometer Störungen auf. Damit waren die Dosto-Züge überdurchschnittlich zuverlässig. Eine SBB-Sprecherin bestätige der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Sonntag die Werte.

Neben technischen Störungen fliessen in die Beurteilung der Zuverlässigkeit laut dem Zughersteller auch Betriebsverzögerungen aufgrund von Bedienungsfehlern, äusseren Einflüssen oder Fehlverhalten durch Fahrgäste ein. Der Wert wird mittlere Wegstrecke zwischen Vorfällen ("Mean distance between incidents"; MDBI) genannt.

Keine schnelleren Kurvenfahrten

Die Einführung des neu entwickelten Dosto-Zuges war von massiven technischen Pannen und Verzögerungen begleitet. Die SBB sprachen damals von einer "Zangengeburt" und kritisierten teils auch den Hersteller. Anfangs klemmten Türen, das Betriebssystem stürzte teils ab und Heizungen sowie die Klimaanlagen sorgten für Ärger. Passagiere klagten zudem, dass es in den Waggons teils unangenehm rüttle.

Zugunsten des Fahrkomforts verzichten die SBB auf ursprünglich geplante schnellere Kurvenfahrten mit dem Zug, wie das Unternehmen Anfang Juli bekannt gab. Die vorgesehenen Fahrzeitverkürzungen um fünf Minuten zwischen Lausanne VD und Bern und um zwei Minuten zwischen Winterthur ZH und St. Margrethen SG können damit nicht wie geplant realisiert werden.

Die SBB beschafft für rund 1,9 Milliarden Franken 62 Doppelstockzüge für den Fernverkehr. Die neuen Dosto-Züge bilden künftig die grösste Flotte der SBB. Sie sorgen mit bis zu 1300 Sitzplätzen auf bis zu 400 Metern Länge für mehr Kapazität.

(AWP)