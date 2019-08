Papua-Neuguinea bittet China um Hilfe bei Umschuldung

Der Pazifikstaat Papua-Neuguinea hat China um Hilfe bei der Umschuldung seiner Staatsschulden in Höhe von umgerechnet mehr als sieben Milliarden Euro gebeten. Der neue Premierminister James Marape appellierte nach einem Bericht der Tageszeitung "The National" (Mittwoch) an die Volksrepublik, über die chinesische Staatsbank an einer "Refinanzierung" mitzuwirken.