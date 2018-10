Paris bereitet sich auf möglichen Brexit ohne Abkommen vor

Der am Mittwoch vorgelegte Gesetzentwurf soll die Grundlage dafür schaffen, dass die französische Regierung im Fall der Fälle reagieren kann. Loiseau sagte, dass beispielsweise neue Infrastruktur für Zollkontrollen geschaffen werden müsste. Auch die Rechtslage für in Frankreich lebende Briten ist ein Thema.

Auf EU-Ebene hatten die ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten vergangene Woche ebenfalls darüber beraten, welche Vorsorge für den Fall eines ungeregelten Brexits im März 2019 getroffen werden müsste. Grossbritannien und die EU sind bei wichtigen Punkten des eigentlich angestrebten Austrittsvertrags noch weit voneinander entfernt. Die EU-Staaten hatten britischen Brexit-Vorschlägen bei ihrem jüngsten Gipfeltreffen in Salzburg eine Absage erteilt, was Premierministerin Theresa May als Affront wertete./sku/DP/he

(AWP)