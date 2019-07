Paris bringt Billigungsgesetz für Ceta-Abkommen auf den Weg

Der Ceta-Pakt, mit dem Zölle und andere Handelsschranken abgebaut werden sollen, wird seit September 2017 europaweit in wesentlichen Teilen vorläufig angewendet. Für ein endgültiges Inkrafttreten müssen alle nationalen EU-Parlamente zugestimmt haben. Der Pakt dient dazu, Zollabgaben beim gegenseitigen Handel für europäische und kanadische Firmen weitgehend abzuschaffen. Ausserdem geht es um verbesserten Zugang zu öffentlichen Aufträgen und die Liberalisierung des Dienstleistungsverkehrs, um Wirtschaftswachstum zu erzeugen.

Umstritten sind die im Abkommen enthaltenen Schiedsgerichte, die Streit zwischen privaten Investoren und Staaten beilegen sollen. Der Europäische Gerichtshof entschied im Mai, dass der Streitschlichtungsmechanismus mit europäischem Recht vereinbar ist. Frankreich hatte während der Verhandlungen zum Abkommen gefordert, bei der Ceta-Umsetzung sicherzustellen, dass Massnahmen zum Klimaschutz nicht von Investoren vor Investitionsgerichten angegriffen werden können.

Bei einem anderen grossen Handelsabkommen, dem Mercosur-Pakt, gab sich Frankreich am Dienstag zunächst zögerlich. Regierungssprecherin Sibeth Ndiaye hatte am Morgen erklärt, Paris sei im Moment noch nicht bereit, das Abkommen zwischen der EU und dem südamerikanischen Staatenbund zu ratifizieren. Am Abend verteidigte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den Deal und warnte vor Neoprotektionismus./nau/DP/fba

