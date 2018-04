Paris: Chemiewaffen-Arsenal in Syrien zu "grossem Teil" zerstört

Bei den westlichen Luftangriffen ist das syrische Chemiewaffen-Arsenal nach Angaben der französischen Regierung "zu einem grossen Teil" zerstört worden. Das gab Aussenminister Jean-Yves Le Drian am Samstagvormittag in Paris bekannt, nachdem die Streitkräfte Frankreichs, der USA und Grossbritanniens in der Nacht Ziele in Syrien mit Raketen attackiert hatten.