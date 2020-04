Paris: Keine schnelle Lösung bei Corona-Hilfen auf EU-Ebene in Sicht

Paris rechnet nicht mit einer schnellen Einigung auf ein europäisches Wiederaufbauprogramm in der Corona-Krise. Dazu würde es eines physischen Treffens der Staats- und Regierungschefs bedürfen, hiess es am Mittwoch aus Élyséekreisen. Diese wollen am Donnerstag bei einer Videokonferenz erste Weichen für europäische Hilfen beim Wiederaufbau stellen.