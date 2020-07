Paris kritisiert Airbus-Pläne: 2000 Stellen könnten gerettet werden

Frankreichs Regierung kritisiert die geplanten Stellenstreichungen bei Airbus . Der Konzern habe in seiner Planung nicht alle staatlichen und betrieblichen Massnahmen berücksichtigt, sagte der Staatssekretär im Verkehrsministerium, Jean-Baptiste Djebbari, am Mittwoch dem Sender BFMTV. Mit andauernder Kurzarbeit könne man etwa 1500 Stellen retten, mit der Arbeit an einem umweltfreundlicheren Flugzeug 500. Er forderte Airbus dazu auf, so wenige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie möglich zu entlassen. Gleichzeitig betonte Djebbari, dass der Flugzeugbauer schwere Zeiten durchmache.