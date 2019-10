Paris verlangt bei PSA-Fiat-Chrysler-Fusion Sicherung aller Industriestandorte

Frankreich verlangt bei der geplanten Auto-Fusion des Opel-Mutterkonzerns PSA mit Fiat Chrysler (FCA), alle industriellen Standorte im Land zu erhalten. Der französische Staat als Anteilseigner von PSA werde auch bei der Beschäftigung sehr wachsam sein, kündigte Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire am Donnerstag in Paris an. PSA mit den Marken Peugeot oder Citroën hat zahlreiche Fabriken im Stammland.