Paris will mit Biden-Regierung über Handelsstreit sprechen

Frankreich will mit der Regierung des neuen US-Präsidenten Joe Biden rasch über die Reizthemen Handel und Strafzölle sprechen. Bereits in den "nächsten Tagen" sind Kontakte von Wirtschaftsminister Bruno Le Maire und des Beigeordneten Ministers für Handel, Franck Riester, mit der US-Seite zu den Handelsabgaben geplant. Das sagte Europa-Staatssektretär Clément Beaune, der als Vertrauter von Staatschef Emmanuel Macron gilt, am Montag im Sender Radio Classique.