Parlament debattiert Boris Johnsons umstrittenes Gesetz

(Ausführliche Fassung) - Premierminister Boris Johnson hat vor dem britischen Parlament sein umstrittenes Binnenmarktgesetz verteidigt. Er bezeichnete das geplante Gesetz am Montag in London als notwendiges "Sicherheitsnetz", um die Beziehung zwischen Nordirland und dem Rest Grossbritanniens im Falle eines harten wirtschaftlichen Bruchs zu schützen. Sollte dies tatsächlich nötig werden, dürften die Abgeordneten darüber aber erneut abstimmen. Am späten Montagabend sollte im Unterhaus noch eine erste Abstimmung über das Gesetz stattfinden, die als Stimmungsbarometer gilt.