Laut dem Bundesrat sind die Bevölkerung, Behörden und Unternehmen täglich dem Risiko eines Cyberangriffs ausgesetzt. Heute fehle eine Übersicht darüber, welche Angriffe wo stattgefunden haben, da Meldungen an das NCSC nur auf freiwilliger Basis erfolgten. Durch die Meldepflicht sollen künftig alle Betreiberinnen und Betreiber von kritischen Infrastrukturen am Informationsaustausch teilnehmen und so zur Frühwarnung beitragen.