Parlamentarier-Treffen: Gegenseitiges Interesse an Klärung

An den Gesprächen nahmen teil: Tiana Angelina Moser (GLP/ZH), die Präsidentin der Aussenpolitischen Kommission des Nationalrates, Damian Müller (FDP/LU), der Präsident der Aussenpolitischen Kommission des Ständerats, und Nationalrat Eric Nussbaumer (SP/BL), der Präsident der Efta/EU-Delegation. Dies geht aus einer Mitteilung vom Freitag hervor.

Das erste Gespräch fand mit der Vorsitzenden des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (Imco), Anna Cavazzini und einem weiteren Mitglied dieses Ausschusses, der Abgeordneten Claudia Gamon, statt. Die Schweizer Ratsmitglieder begrüssten die in ihren Augen ausgewogene Resolution des Imco-Ausschusses zur Teilnahme der Schweiz am EU-Binnenmarkt und zur Zusammenarbeit zwischen der EU und der Schweiz in der Covid-19-Krise.

Diese Resolution ist laut Mitteilung nächste Woche für die Plenartagung des Europäischen Parlaments traktandiert. In ihr werde das institutionelle Abkommen als "notwendige Konsolidierung und Weiterentwicklung der bewährten und für beide Seiten vorteilhaften bilateralen Beziehungen" bezeichnet und zu einem baldigen Abschluss des Abkommens aufgerufen.

Im Austausch mit dem Europa-Abgeordneten Andreas Schwab, dem Vorsitzenden der für die Beziehungen zur Schweiz zuständigen Delegation, hielten beide Seiten fest, dass das Treffen zwischen Bundespräsident Parmelin und Kommissionspräsidentin von der Leyen als positiver Schritt zu werten sei. Dank der Wiederaufnahme der Gespräche auf politischer Ebene solle in den noch offenen Punkten eine zufriedenstellende Lösung herbeigeführt werden, die es beiden Parteien ermögliche, das Abkommen zu unterzeichnen und den Parlamenten zur Genehmigung zu unterbreiten.

Um den bilateralen Weg einer sektoriellen, auf Rechtsangleichung beruhenden Teilnahme am EU-Binnenmarkt zukunftsfähig zu machen, sei die Klärung der institutionellen Fragen unumgänglich, heisst es in der Medienmitteilung.

Die drei Schweizer Ratsmitglieder und ihre Kolleginnen und Kollegen aus dem Europäischen Parlament hätten betont, dass mit dem Abschluss des Abkommens in den Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU wieder gemeinsame strategische Interessen in den Vordergrund rücken würden. Sie verwiesen darauf, dass neben den institutionellen Fragen auch die weitere Zusammenarbeit im Bildungs- und Forschungsbereich auf eine Lösung harre.

(AWP)