Parlamentarische Oberaufsicht ist wieder komplett sichergestellt

Die Kommission führte am Mittwoch erste Aussprachen mit Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga, Innenminister Alain Berset und Gesundheitsminister Guy Parmelin. Thema war die Bewältigung der Corona-Krise, wie die Parlamentsdienste am Freitag mitteilten. Genauer: der Zeitraum zwischen November 2019 und Mitte März 2020 sowie gewisse Aspekte der aktuell geltenden Vorgaben.

Es sei wichtig, dass die Oberaufsicht durch das Parlament auch in Krisenzeiten in angemessener Weise ausgeübt werde, um das institutionelle Gleichgewicht zu wahren, heisst es in der Mitteilung. Gleiches hatte vor Wochenfrist bereits die nationalrätliche GPK verlauten lassen. Beide haben als zuständiges Organ für die Beurteilung der Geschäftsführung des Bundesrats und der Bundesverwaltung eine zentrale Rolle inne.

Auch wenn in Krisenzeiten in erster Linie der Bundesrat rasch handeln müsse, sei es unabdingbar, dass die GPK gebührend über die ergriffenen Massnahmen informiert würden, heisst es in der Mitteilung. Das ist nach Ansicht der Kommission nötig, damit zu einem späteren Zeitpunkt aus Sicht der Oberaufsicht eine Bilanz gezogen werden kann.

Die Corona-Krise hat denn auch die Sitzungen der Subkommissionen der GPK des Ständerats geprägt. An allen Sitzungen seien die Auswirkungen der Krise auf die Tätigkeit der betreffenden Behörden und Stellen thematisiert worden.

(AWP)