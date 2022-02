Parlamentskommissionen bestimmen Eckwerte für Individualbesteuerung

Das Hauptelement des Ecoplan-Modells ist die Entlastung von Haushalten mit Kindern. Allerdings wären für Eineinkommenspaare und Alleinstehende keine Massnahmen vorgesehen.

Generell befürworten die Wirtschaftskommissionen beider Räte (WAK-N/S) eine modifizierte Individualbesteuerung. Bei dieser sind im Gegensatz zur reinen Individualbesteuerung Massnahmen vorgesehen, um Konstellationen mit ungleicher Einkommensverteilung zwischen den Partnern oder Partnerinnen zu entlasten oder um veranlagungstechnische Vereinfachungen zu erwirken.

In der Diskussion über die Eckwerte zeigte sich in beiden Wirtschaftskommissionen, dass bei verschiedenen Fragen nach wie vor Uneinigkeit besteht, wie der Mitteilung der Parlamentsdienste vom Mittwoch zu entnehmen ist. In der WAK-N gaben demnach insbesondere Fragen zu reden, welche die Übertragbarkeit von Einkommen oder Vermögen von einem Ehegatten auf den andernbetreffen.

Die Verwaltung wurde im Hinblick auf die Erstellung der Vernehmlassungsvorlage beauftragt, bezüglich Mindereinnahmen für den Bund mehrere Varianten zu berechnen und Anpassungen bei der Progression, einschliesslich einer Flat Rate Tax, zu prüfen.

mk/

(AWP)