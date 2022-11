Mit seinen Vorschlägen gegen den Strommangel will der Bundesrat einen Blackout um jeden Preis verhindern. Wirtschaftsminister Guy Parmelin erklärte zwar am Mittwoch, die Gefahr eines Mangels sei gesunken. Dennoch müsse die Schweiz bereit sein. Es gebe drei Maximen in Sachen Strommangel: "Sparen, sparen und sparen."

23.11.2022 16:57