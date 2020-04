Parmelin: "Das Zauberwort heisst Schutzkonzepte"

Das sagte Parmelin am Mittwoch vor den Medien in Bern. "Das Zauberwort heisst Schutzkonzepte", so Parmelin. Diese sollen soweit wie möglich das Ansteckungsrisiko durch Covid-19 verringern.

Die Unternehmen dürfen öffnen, wenn sie über ein Schutzkonzept verfügen. Der Bundesrat hat entschieden, dass ab dem 11. Mai nicht nur Läden, Märkte und obligatorische Schulen, sondern auch Museen, Bibliotheken und Restaurants wieder öffnen können.

"Die Schutzkonzepte müssen aber tatsächlich auch umgesetzt werden", sagte Parmelin. "Sonst erleiden wir ein Risiko, wieder zurückzufallen." Die Kantone und der Bund werden laut Parmelin nicht jedes einzelne Schutzkonzept absegnen, sondern als Schutz funktionieren.

Es gebe aber noch viele dunkle Wolken am Wirtschaftshimmel. 37 Prozent der Arbeitnehmenden seien zurzeit in Kurzarbeit. Im Jura und Tessin treffe dies sogar für über die Hälfte zu.

Die Unternehmen haben sich laut Parmelin mit über 17 Milliarden Überbrückungskrediten verschuldet. Eine starke Rezession zeichne sich ab. Eine schnelle Verbesserung der wirtschaftlichen Lage sei nicht in Sicht. Die Arbeitslosenquote sei bereits um 0,8 Prozentpunkte auf 3,3 Prozent gestiegen

(AWP)