Parteipolitische Kämpfe bei Beratungen über Anklagepunkte gegen Trump

(Ausführliche Fassung) - In einer hitzigen Marathonsitzung hat der Justizausschuss im US-Repräsentantenhaus über die Anklagepunkte für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump beraten. Die Abgeordneten kamen am Donnerstagmorgen (Ortszeit) wieder zusammen, nachdem sie am Vortag bis in die Nacht debattiert hatten.