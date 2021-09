Parteipräsidenten fordern Zertifikatspflicht auch im Bundeshaus

In einem Brief Brief an die Verwaltungsdelegation der Bundesversammlung fordern die Parteipräsidentinnen und -präsidenten ausser der SVP eine Zertifikatspflicht auch für die Teilnahme an der am Montag beginnenden Herbstsession. Der von GLP-Präsident Jürg Grossen initiierte Brief hält fest, es gebe keinen überzeugenden Grund für die Ausnahme des Parlaments.