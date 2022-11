Die FDP Waadt gab die Kandidaturen am Dienstagmorgen in einem Communiqué offiziell bekannt. Nur der 57-jährige ehemalige Waadtländer Finanzdirektor und die 62-jährige Nationalrätin stehen zur Wahl. Die Freisinnigen sprechen von "einem Ticket von zwei erfahrenen und für ihre Kompetenzen anerkannten Persönlichkeiten, das dem Parteitag am 8. Dezember in Savigny vorgelegt wird".