Die Patentämter der G7-Industrienationen wollen gemeinsam verstärkt gegen Produktpiraten und Fälscher vorgehen. Darauf haben sich die Behördenchefs am Freitag bei einer Online-Konferenz unter deutschem Vorsitz in München geeinigt. Fälschungen und Produktpiraterie seien internationale Phänomene, die eine effektivere und stärker koordinierte Antwort verlangten, heisst es in der von Bundesjustizministerium und Deutschem Patent- und Markenamt (DPMA) am Freitag veröffentlichten Erklärung.

09.12.2022 14:38