Patricia Danzi folgt an der Deza-Spitze auf Manuel Sager

Das teilte das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Freitag mit, nachdem der Bundesrat Danzi ernannt hatte.

Danzi hat Wurzeln in Kerns OW, Prato TI und Nigeria und ist derzeit Regionaldirektorin Afrika beim Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) in Genf. Bei der Organisation mit rund 7500 Mitarbeitenden ist sie seit 1996 in verschiedenen Ländern in Afrika, Südamerika und im Balkan tätig, jahrelang in Leitungspositionen.

Laut dem Bundesrat bringt Danzi "umfassende Fach- und thematische Kompetenzen im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit" sowie "ein ausgezeichnetes Netzwerk im internationalen Umfeld" mit. Auch habe sie schon Restrukturierungen durchgeführt. Damit bringe sie die nötigen Fähigkeiten mit, um die internationale Zusammenarbeit der Schweiz (IZA) weiterzuentwickeln und die Deza in die Zukunft zu führen.

mk

(AWP)