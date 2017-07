Peking dämmt globalen Kaufrausch chinesischer Firmen drastisch ein

Verschärfte Kapitalverkehrskontrollen haben die jüngste Rekord-Shoppingtour chinesischer Unternehmen in der Welt deutlich gebremst. Chinas Direktinvestitionen im Ausland sind in der ersten Jahreshälfte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 46 Prozent eingebrochen, wie das chinesische Handelsministerium am Donnerstag in Peking mitteilte. Demnach wurden binnen sechs Monaten noch gut 48 Milliarden US-Dollar investiert.