Peking kritisiert Blockade von China Mobile in den USA

Chinas Regierung hat die Blockade des weltgrössten Mobilfunkanbieters China Mobile in den USA kritisiert. Nachdem die amerikanische Telekommunikations- und Informationsbehörde (NTIA) dem staatlichen chinesischen Konzern den Marktzugang in den USA wegen einer möglichen Bedrohung der nationalen Sicherheit verweigert hatte, warf Pekings Aussenamtssprecher Lu Kang den USA am Dienstag "ein überholtes Konzept der Mentalität wie im Kalten Krieg" vor.