Pelosi sichert Trump faire Untersuchung zu

Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, hat Präsident Donald Trump eine faire Untersuchung vor einem möglichen Amtsenthebungsverfahren zugesagt. "Wir müssen fair zum Präsidenten sein", sagte Pelosi am Mittwoch vor Journalisten im Kapitol in Washington. "Deshalb ist es eine Untersuchung und kein sofortiges Amtsenthebungsverfahren. Und wir müssen dem Präsidenten die Chance geben, sich zu entlasten." Trumps Sprecherin Stephanie Grisham schrieb noch während Pelosis Pressekonferenz auf Twitter, die Zusage einer fairen Behandlung sei "lächerlich". Die Demokraten griffen Trump seit dessen Wahlsieg an.