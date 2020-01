Pelosi will 'bald' Impeachment-Anklagepunkte an Senat übermitteln

Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, hat in Aussicht gestellt, die Anklagepunkte für das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump "wahrscheinlich bald" an den Senat zu übermitteln. Das sagte Pelosi am Donnerstag in Washington, ohne jedoch einen konkreten Zeitplan zu nennen. Sie werde die Anklagepunkte nicht unbegrenzt zurückhalten, sicherte sie zu. "Ich werde sie übermitteln, wenn ich soweit bin."