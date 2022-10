Truss hatte am Donnerstag nach nur gut sechs Wochen im Amt ihren Rücktritt angekündigt. Wer ihre Nachfolge antritt, soll bereits in der kommenden Woche entschieden werde. Bewerber benötigen dafür die Unterstützung von mindestens 100 Abgeordneten. Bei Abstimmungen in der Fraktion sollen dann zwei Finalisten bestimmt werden, die sich bei einer Online-Wahl dem Votum der Parteibasis stellen.