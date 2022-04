Nach zwei Jahren im Amt wird Chin von Eugene Qian, dem Chairman von UBS Securities Co. abgelöst, berichten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Chin war im Januar 2020 zum obersten China-Banker der Schweizer ernannt worden und wird weiterhin als Leiter der asiatisch-pazifischen Investmentbank-Sparte tätig sein, hiess es. Eine Sprecherin der Bank in Hongkong lehnte eine Stellungnahme ab.

Chin folgt den Leitern der China-Sparten von JPMorgan und des Lokalrivalen Credit Suisse, die ebenfalls in diesem Monat zurücktraten - eine beispiellose Reihe von Abgängen, die den Stimmungsumschwung in China unterstreichen. Banken wollten nun eigentlich mit Volldampf wieder in China einsteigen - Pläne, die durch die neuen Covid-Lockdowns untergraben werden.

Banker in Schanghai beklagen die wochenlangen Quarantäne-Massnahmen und Ausgangssperren in Schanghai, die der Stimmung abträglich seien, so die Personen. Vor allem für diejenigen, deren Familie im Ausland lebt, werde es immer schwieriger.

Houston Huang trat Anfang des Monats als CEO von JPMorgan Securities (China) Co. zurück, während Tim Tu, CEO der lokalen Wertpapierfirma der Credit Suisse, letzte Woche sein Amt niederlegte.

(Bloomberg)