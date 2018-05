Pharmabranche will nichts von Zwangslizenzen wissen

Ohne Patente gibt es keine Forschung, keine neuen innovativen Medikamente und somit auch keine Generika, teilt der Interpharma am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda mit. Interpharma vertritt zehn Pharmaunternehmen, darunter die Konzerne Roche und Novartis.

Die Schweiz profitiere wie wohl kaum ein anderes Land von der forschenden Pharmaindustrie. Die Mitgliedsfirmen von Interpharma geben pro Jahr über 7 Milliarden Franken für Forschung und Entwicklung in der Schweiz aus.

Interpharma-Sprecherin Sara Käch betonte: "Ausgerechnet in der Schweiz nun Zwangslizenzen zu fordern, ist ein Schuss in den eigenen Fuss." Dank der Krebsforschung sei heute jede zweite Krebserkrankung heilbar. Auch bei Formen von Krebs, für die es bis vor kurzem keine Therapien gegeben habe, gebe es heute Hoffnung.

Um den Zugang zu ihren Medikamenten zu sichern, führten die forschenden Pharmafirmen in Schwellen- und Entwicklungsländern diverse Access-Programme durch und arbeiteten vor Ort eng mit lokalen Behörden und Partnern zusammen, sagte Käch.

Die Pharmaindustrie sei zudem interessiert an einem nachhaltigen Gesundheitswesen und wolle einen Beitrag zur Kostendämpfung leisten. Laut Käch fielen allein bei der Preisüberprüfungsrunde 2017 durch Preissenkungen Einsparungen in der Höhe von 190 Millionen Franken an.

Option im Kampf gegen teure Medikamente

Dem Krankenversicherungsverband Santésuisse bereiten die steigenden Medikamentenpreise trotz einzelnen Preissenkungen Kopfschmerzen. "Eine Zwangslizenz für teure Medikamente sehen wir als Möglichkeit, um gegen die Gefährdung des Gesundheitssystems durch hohe Medikamentenpreise vorzugehen", sagte Christophe Kaempf, Sprecher von Santésuisse, auf Anfrage.

Natürlich muss laut Kaempf geprüft werden, ob der Vorschlag eine politische Unterstützung findet.

Das Bundesamt für Gesundheit ist gegenüber einer solchen Massnahme kritisch eingestellt. "Es fehlen dafür gesetzliche Grundlagen", sagte BAG-Sprecher Jonas Montani. Solche Lizenzen seien ein Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit und würden die Forschung und Entwicklung neuer Arzneimittel verhindern sowie die Versorgungssicherheit gefährden.

BAG nervt sich auch über hohe Preise

Dennoch könne das BAG Aussagen von Public Eye nachvollziehen, sagte er weiter. "Es werden vermehrt Preise gefordert, bei welchen der Eindruck entsteht, dass möglichst viel Geld durch die steuer- und prämienfinanzierten Sozialversicherungssysteme verdient werden soll und nicht, dass sie dem Nutzen der Therapie entsprechen sollen", führte Montani aus.

Das BAG verweist darauf, dass der Bundesrat in den letzten Jahren verschiedene Massnahmen eingeführt hat, um die Kosten der Arzneimittel zu senken. Durch die Überprüfung der Spezialitätenliste konnten bisher knapp 800 Millionen Franken eingespart werden. Weitere Überprüfungen und Einsparungen dürften 2018 und 2019 folgen.

Auch im Bereich der patentabgelaufenen Wirkstoffe habe der Bundesrat immer wieder Massnahmen beschlossen, die zu tieferen Generikapreisen in der Schweiz führen sollen, sagte Montani.

Dennoch rechne auch das BAG mit künftig hohen zusätzlichen Kosten. Dies angesichts der demographischen Entwicklung, des therapeutischen Fortschritts und der vielen in Entwicklung stehenden Arzneimittel im Bereich der Onkologie und der seltenen Krankheiten mit entsprechenden Preisen.

(AWP)