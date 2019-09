Pilotanlage für Europas Batteriezellfertigung entsteht in Frankreich

Das milliardenschwere Projekt einer europäischen Batteriezellfertigung nimmt konkretere Formen an: Noch im laufenden Jahr wird der Grundstein für eine Pilotanlage im Südwesten Frankreichs gelegt. Das kündigte der französische Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire am Donnerstag nach einem Treffen des Deutsch-Französischen Wirtschafts- und Finanzrates in Paris an.