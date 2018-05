Pimco-CEO Roman glaubt an Europa und sieht China mit Sorge

"Es bieten sich Chancen in Europa, die von den Banken herrühren", sagte Roman, dessen Gesellschaft Ende März ein Kapital von 1,77 Billionen Dollar verwaltete, in einem Interview mit Bloomberg. "Die Banken haben im Grunde genommen ihre Bilanzen recht gut gesäubert und Vermögenswerte verkauft, die sie aus Kapitalgründen nicht mehr besitzen mussten oder konnten. Das hat bei Immobilien und notleidenden Krediten und manchmal auch bei Verbraucherkrediten Chancen eröffnet."

Pimco hat in diesem Jahr Schwierigkeiten, positive Erträge zu erzielen, da steigende Zinsen in den USA die Kurse von Festverzinslichen drücken - den meisten Anleihen-Management-Gesellschaften ergeht es so. Der grösste Fonds der Gesellschaft, der 112 Milliarden Dollar schwere Pimco Income Fund, kommt auf ein Minus von 0,7 Prozent, verglichen mit einem Rückgang von 2,2 Prozent für die Benchmark Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.

Die Inflation könnte in der ersten Hälfte dieses Jahres wieder aufflammen, aber die Zinsen werden wohl nicht kräftig steigen, sagt Roman. Die 10-jährige Treasury-Rendite lag am Donnerstag bei 2,970 Prozent, nachdem sie letzte Woche auf über 3 Prozent gestiegen war, ausgehend von einem Tief von etwa 2 Prozent im September vergangenen Jahres. "Wir werden in den nächsten Jahren bei Anleihen keinen echten Bärenmarkt sehen", meint Roman.

China irritiert von Trump

Handelsspannungen der USA mit China, Kanada und Mexiko werfen einen Schatten auf die Wirtschaft, sagte er. Die Neuaushandlung des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens Nafta könnte sich als weniger problematisch erweisen als ein Konflikt mit China, das Schwierigkeiten habe, sich an den ungewöhnlichen Verhandlungsstil von Präsident Donald Trump anzupassen.

Die Anlagemöglichkeiten bestehen in Europa häufig in längerfristigen Vermögenswerten, die Pimco für Private-Equity-ähnliche Fonds kaufe, sagte Roman. Italien und Spanien seien die wichtigsten Quellen für Anlagewerte gewesen, gefolgt von Grossbritannien und Irland sowie kleineren Transaktionen aus Osteuropa.

Tech-Talent

Für die im kalifornischen Newport Beach beheimatete Pimco liegt ein Schwerpunkt auf Technologie und der Anwerbung talentierter Mitarbeiter, um einen Vorsprung bei Investments zu bekommen, sagte Roman. Pimco befindet sich in einer Einstellungsphase, nachdem die Gesellschaft im April angekündigt hatte, ein neues US-Büro in Austin, Texas, zu eröffnen. Dort sollen etwa die Hälfte der 200 Mitarbeiter Technologie-Spezialisten sein, um die Entwicklung von Big Data, künstlicher Intelligenz und Software zu unterstützen.

Roman sagte, mit der wachsenden Nutzung der digitalen Blockchain werde eine weitere bevorstehende Technologie-Änderung Auswirkungen auf die Art und Weise haben, wie Handelstransaktionen stattfinden und Aufzeichnungen aufbewahrt werden.

"Die ganze, durch Blockchain ausgelöste Veränderung wird Verwahrung und Verwaltung revolutionieren", sagt Roman. "Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Sie eines Tages eine absolut geradlinige Verarbeitung haben, bei der Sie dank Blockchain sicherstellen können, dass Sie von der Ausführung eines Handelsgeschäft zur Berechnung Ihres Net Asset Value mit der richtigen Art von Information in einem Schritt gelangen. Und das wird in nicht allzu ferner Zukunft geschehen."

(Bloomberg/cash)