Als Folge der Coronavirus-Pandemie plant die Restaurantkette Pizza Express die Schliessung von etwa 70 Filialen in Grossbritannien. Dies könnte mit dem Verlust von bis zu 1100 Stellen einhergehen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Pizza Express hat 449 Läden in Grossbritannien und zahlreiche weitere Filialen in anderen Staaten.