Plastikabgabe soll EU nächstes Jahr 5,7 Milliarden Euro bringen

Die von der EU geplante Abgabe auf nicht recycelte Kunststoffabfälle wird nach Berechnungen der EU-Kommission im nächsten Jahr etwa 5,7 Milliarden Euro in den Gemeinschaftshaushalt bringen. Das sagte EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn am Donnerstag in Brüssel. Der gesamte EU-Budget für das kommende Jahr hat vermutlich ein Volumen von mehr als 150 Milliarden Euro.