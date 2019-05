Poker bei Koalitionsverhandlungen in Israel - Ruf nach Neuwahl

Die Koalitionsverhandlungen in Israel nach der Parlamentswahl im April entwickeln sich dramatisch. Zwei Tage vor Ablauf der Frist für Regierungschef Benjamin Netanjahu, eine neue Regierung zu bilden, hat ein Mitglied seiner rechtskonservativen Likud-Partei einen Antrag auf Auflösung des Parlaments gestellt. Über den Antrag sollte am Montag in erster Lesung abgestimmt werden.