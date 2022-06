Polen fordert vor EU-Ministertreffen weitere Russland-Sanktionen

Polen fordert weitere Strafmassnahmen gegen Russland, um Moskau im Ukraine-Krieg zum Einlenken zu bewegen. "Es geht darum, die Sanktionen auszuweiten. Aus unserer Sicht muss ein siebtes Sanktionspaket so schnell wie möglich auf den Weg gebracht werden. Wir müssen den Druck aufrechterhalten", sagte der Sprecher des polnischen Aussenministeriums, Lukasz Jasina, der "Welt am Sonntag" vor dem Treffen der EU-Aussenminister am Montag in Luxemburg. "Wir gehen damit voran, wir geniessen die Unterstützung unserer baltischen Partner und hoffen, dass auch die übrigen Europäer härteren Sanktionen gegen Russland zustimmen werden."