Polen will in Streit um EU-Haushaltsstreit hart bleiben

(Ausführliche Fassung) - Im Streit um die Blockade des EU-Haushalts durch Polen und Ungarn zeichnet sich keine schnelle Lösung ab. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki machte am Dienstag deutlich, dass beim EU-Gipfel an diesem Donnerstag und Freitag möglicherweise noch keine Einigung zustandekommt. Polen bereite sich darauf vor, dass es lange Monate mit Gesprächen und Verhandlungen geben könne. "Es gibt bestimmte Grundsatzfragen, von denen wir uns nicht wegbewegen und nicht zurücktreten." Ungarns Regierungschef Viktor Orban wurde noch am Dienstag zu einem Treffen mit Morawiecki in Warschau erwartet.