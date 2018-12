Polens Aussenminister warnt vor ungeregeltem Brexit

Die Europäische Union und die Regierung in London haben sich auf vertragliche Regeln für den Brexit geeinigt. Es ist allerdings unsicher, ob Premierministerin Theresa May dafür eine Mehrheit im britischen Parlament bekommt. Wenn dies nicht gelingt, droht am 29. März ein ungeregelter Austritt mit noch unabsehbaren Konsequenzen. Czaputowicz forderte Brüssel und London auf, für diesen Fall Übergangsregeln zu erarbeiten, "damit die Scheidung ruhig, ohne Konflikte und Schaden für beide Seiten verläuft".

Polen werde immer enge Beziehungen zu Grossbritannien unterhalten, kündigte der Minister an. Beide Länder hätten eine ähnliche Sicht auf Migration, auf die europäische Sicherheit und die Bedrohung durch Russland./fko/DP/he

