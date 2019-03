Die Sitzungen des Asien-Pazifik-Ausschusses (APA) der Deutschen Wirtschaft, der ursprünglich einmal von Ex-Kanzler Helmut Kohl ins Leben gerufen wurde, sind normalerweise eher geruhsame Veranstaltungen: Man freut sich über die guten Geschäfte in China, klopft sich anerkennend auf die Schultern, und dann wird das Buffet eröffnet.

Doch beim Festakt am vergangenen Dienstagabend im Haus der Deutschen Wirtschaft war alles anders: Das lag zum einen daran, dass mit Siemens-Chef Joe Kaeser ein echtes Schwergewicht der deutschen Industrie die Führung des APA übernahm. Doch viel mehr noch fiel die neue, dramatische Tonlage auf.

Insbesondere Bundeskanzlerin Angela Merkel beschrieb die sich verändernde Lage auf den Weltmärkten mit drastischen Worten: „Wir spüren alle, dass sich im Augenblick tektonische Verschiebungen ergeben“, sagte Merkel mit Blick auf den wirtschaftlichen Aufstieg Asiens. Und warnte die anwesenden Wirtschaftsbosse: "Wir kommen mit dem, was wir da vor zehn, 20 Jahren erarbeitet haben, nicht mehr einfach hin.“

Und dann liess die deutsche Kanzlerin durchblicken, was sie als Gegenmittel gegen Chinas wachsende Dominanz auf den Weltmärkten empfiehlt: Die traditionelle Rolle des deutschen Staates als einer Instanz, die nur Leitplanken setze, sich aber ansonsten aus dem Wirtschaftsgeschehen heraushalte, funktioniere so nicht mehr, "weil wir in vielen asiatischen Ländern und auch anderen Ländern auf der Welt eine Planung sehen, die weit über eine Legislaturperiode hinausgeht", so Merkel. "Ich vermute mal, dass wir uns diesen Entwicklungen und Gegebenheiten nicht vollständig entwinden können, sondern dass wir derartige strategische Planungen miteinander auch gemeinsam ausarbeiten müssen."

Mit anderen Worten: Auch in Deutschland wird der Staat nach dem Willen der Kanzlerin künftig eine langfristigere Industriestrategie entwickeln müssen, um im globalen Wettbewerb mit China and anderen aufstrebenden Industrienationen bestehen zu können. Wirtschaftsminister Peter Altmaier, ein enger Vertrauter Merkels, hat mit seiner kürzlich vorgestellten "Nationalen Industriestrategie 2020" bereits einen ersten Vorgeschmack geliefert.

Zwar spricht Merkel auch weiterhin viel über Multilateralismus und Freihandel, doch die neue Botschaft ist klar: Was USA und China können, können wir auch. "Germany First", lautet ihre neue Parole. Hier hat die deutsche Kanzlerin ausnahmsweise mal etwas von US-Präsident Donald Trump gelernt.

(Bloomberg)