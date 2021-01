Laschet setzte sich am Samstag auf dem ersten digitalen Parteitag der Christdemokraten in der Stichwahl mit 521 Stimmen gegen Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz durch, der 466 Stimmen erhielt. Der dritte Kandidat Norbert Röttgen war in der ersten Runde ausgeschieden. In der ersten Runde hatte Merz noch knapp an der Spitze gelegen. Viele Röttgen-Anhänger unter den 1001 Delegierten schwenkten dann aber zu Laschet über. Laschet warb nach seinem Sieg um Rückhalt auch bei den Merz-Anhängern. Nach der digitalen Wahl folgt eine Briefwahl, bei der die Delegierten nach den Erfordernissen des Parteiengesetzes Laschet noch einmal schriftlich wählen müssen. Das juristisch bindende Ergebnis gibt die CDU am 22. Januar bekannt.

"Ich will alles tun, dass wir zusammen durch dieses Jahr gehen", sagte Laschet nach der Wahl. Die CDU müsse bei den Landtagswahlen erfolgreich sein und bei der "Bundestagswahl dann wieder dafür sorgen, dass die Union den nächsten Kanzler stellt". Er betonte, dass CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak in seinem Amt bleiben solle. Merz und Röttgen gratulierten Laschet und betonten ebenfalls die Notwendigkeit der Geschlossenheit der Partei.

(Reuters)