Indiens Botschafter in Peking sei am 10. Juli vom chinesischen Ausserministerium einbestellt worden, so die Agentur Reuters. Dabei habe China schwere Bedenken gegen die US-Politik zu Huawei geäussert. Es sei auch die Möglichkeit von Sanktionen gegen indische Firmen in China erwähnt worden, sollte Indien beim anstehenden Aufbau des neuen 5G-Mobilfunknetzes Huawei auf US-Druck ausschliessen, sagte einer der Insider und zitierte dabei aus Mitschriften des Botschafters.

US-Präsident Donald Trump geht im Handelskrieg mit China auch gegen Huawei vor. Seine Regierung hat Sicherheitsbedenken angemeldet. Sie fürchtet, dass Huawei-Technik der Regierung in Peking zur Spionage dienen könnte. Der Konzern weist dies zurück.

Das indische Aussenministerium wollte sich nicht zu den Reuters-Informationen äussern. Das chinesische Aussenministerium teilte mit, die Volksrepublik hoffe auf eine unabhängige Entscheidung Indiens. Huawei sei seit langem in Indien aktiv. Im Oktober ist ein Treffen des indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi mit Chinas Präsidenten Xi Jinping in Indien geplant, bei dem es auch um Handelsthemen gehen dürfte.

(Reuters)