Wegen der jahrzehntelangen Konflikte gibt es zahlreiche weitere Themen. Nachfolgend eine Übersicht:

Familienzusammenführungen

Der Koreakrieg endete in den 50er Jahren mit einem Waffenstillstand und nicht mit einem Friedensvertrag. Im Prinzip befinden sich die beiden Staaten deswegen weiter im Kriegszustand. Die Demarkationslinie, die die Halbinsel teilt, hat auch viele Familien zerrissen. Viele Betroffene gehen inzwischen auf die 90 zu. Südkorea hat deswegen gefordert, wieder Treffen zu ermöglichen. Nach Erkenntnissen des Roten Kreuzes gibt es in Südkorea 75.000 Menschen, die ihre Verwandten im Norden nicht treffen können.

Gefangene

Nordkorea hält zahlreiche Ausländer fest. Darunter sind nach Angaben der Regierung in Seoul mindestens sechs Südkoreaner, von denen drei christliche Missionare sind. Bei den drei anderen Inhaftierten handelt es sich nach Angaben des Südens um Bürger, die von Nordkorea entführt wurden. Die genauen Umstände sind nicht bekannt.

Nordkorea hat zugegeben, in den 70er und 80er Jahren insgesamt 13 Japaner entführt zu haben, um mit ihrer Hilfe eigene Spione auszubilden. Die Regierung in Tokio fordert bis heute die Freilassung. Daneben werden in Nordkorea auch drei Amerikaner festgehalten.

Wirtschaft und Kultur

Ein aussergewöhnliches Beispiel für die Zusammenarbeit der beiden Staaten war das Industriegebiet Kaesong. Zu Spitzenzeiten arbeiteten dort 55.000 Nordkoreaner in Fabriken, die Südkoreanern gehörten. Die Arbeiter stellten dort etwa Spielzeug oder Bekleidung her. Für Nordkorea war diese Zusammenarbeit eine Devisenquelle. Das Projekt wurde 2016 beendet, nachdem Südkorea dem Norden vorgeworfen hatte, die Löhne der Arbeiter einzubehalten und damit das Atomprogramm zu finanzieren. Ein südkoreanisches Gremium kam allerdings zu dem Schluss, dass es dafür keine Belege gibt.

Südkoreanische Fabrikbesitzer hoffen, Kaesong besichtigen zu können. Dabei wollen sie prüfen, wie viele Maschinen nach der Beschlagnahmung der Fabriken durch den Norden noch stehen. Eine Einladung der Regierung in Pjöngjang gibt es aber nicht. Experten zufolge ist kurzfristig ein intensiverer Kulturaustausch wahrscheinlicher. So schickte Nordkorea eine Delegation zu den Olympischen Winterspielen in den Süden.

