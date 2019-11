Bereits bis zum frühen Nachmittag und noch neun Stunden vor Schliessung der Wahllokale gaben mehr als 1,5 Millionen Menschen ihre Stimme ab, wie aus Regierungsdaten am Sonntag hervorging. Damit wurde die Beteiligung von knapp 1,47 Wählern bei der Abstimmung vor vier Jahren übertroffen.

Schon die Zahl der Bürger, die sich für die Wahl registrieren liessen, hatte mit 4,1 Millionen einen Höchststand erreicht. Die Wahl gilt als wichtiger Stimmungstest, wie viel Unterstützung Regierungschefin Carrie Lam in der Bevölkerung noch hat. Viele betrachten die Wahl auch als eine Art Referendum, in dem Zustimmung oder Ablehnung gegenüber den Protesten der Demokratiebwegung zum Ausdruck gebracht werden kann.

Um die 452 Bezirksratssitze bewirbt sich eine Rekordzahl von 1104 Kandidaten, darunter auch pro-demokratische Aktivisten. Der Bezirksrat verwaltet einen Teil der öffentlichen Gelder und ist für Aufgaben wie Recycling, Transport und die Gesundheitsversorgung zuständig.

Wahlen verlaufen friedlich

Nachdem es bei den Protesten in der chinesischen Sonderverwaltungszone zuletzt verstärkt zu gewaltsamen Ausschreitungen und Zusammenstössen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften gekommen war, lief die Wahl friedlich an.

Regierungschefin Lam äusserte bei ihrer Stimmabgabe die Hoffnung, dass die relative Ruhe der vergangenen Tage anhalte. "Ich hoffe, dass diese Art von Stabilität und Ruhe nicht nur für die heutigen Wahlen gilt", sagte sie. Es müsse vielmehr jeder zeigen, dass man aus diesem Dilemma herauskommen und einen Neuanfang wolle.

Seit Juni demonstrieren immer wieder Zehntausende Menschen für Demokratie und gegen die Hongkonger Regierung, der sie zu grosse Nähe zur Führung in Peking vorwerfen. Zunächst friedliche Proteste schlugen zuletzt wiederholt in Gewalt um. Viele Hongkonger fürchten um Freiheitsrechte, die die ehemalige britische Kronkolonie gemäss der Formel "Ein Land, zwei Systeme" geniesst und dass sich Chinas Militär in den Konflikt einschaltet.

Der Campus der Polytechnischen Universität war am Sonntag weiter von Polizei umstellt, während einige Demonstranten seit sieben Tagen noch immer dort ausharrten. Ansonsten hielt sich die Präsenz der Polizei auf den Strassen in Grenzen. Dies stand im Gegensatz zu früheren Berichten, wonach alle Wahllokale von Bereitschaftspolizei geschützt werden und dafür fast alle der 31.000 Beamten zum Einsatz kommen sollten.

(Reuters)