Alle Länder sollten damit aufhören, "Nullsummen-Spiele und Blockpolitik" zu betreiben. Ein berühmter sogenannter Farben-Aufstand war unter anderem die Orange Revolution in der Ukraine 2004.

Xi kündigt in seiner Rede auch den Aufbau einer Strafverfolgungseinheit mit 2000 Mitgliedern unter dem Dach der SOZ an und lädt alle Länder dazu an, sich einer von China vorgeschlagenen Globalen Sicherheitsinitiative anzuschliessen.

(Reuters)