Im Folgenden folgt ein Überblick über Politikerinnen und Politiker, die für eine Nachfolge an der Spitze der Torys und damit auch der Regierung kandidieren oder im Gespräch sind. Das für die Abstimmung zuständige Parteikomitee 1922 will rasch erste Entscheidungen herbeiführen und die Liste bis zum 20. Juli auf die zwei Namen reduzieren, zwischen denen dann die Parteimitglieder wählen können.

Es gibt keinen klaren Favoriten. Die offiziellen Bewerber sind in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet, es folgt überdies eine mögliche weiterere Kandidatin:

OFFIZIELLE BEWERBER

ABGEORDNETE KEMI BADENOCH

Badenoch ist seit 2017 Parlamentsabgeordnete. Sie hatte diverse Posten als Staatssekretärin inne, zuletzt war sie mit der Gleichstellung beauftragt. Mitglied im Kabinett war sie bislang nicht. Die Brexit-Befürworterin war bereits Vize-Vorsitzende der Konservativen Partei.

GENERALSTAATSANWÄLTIN SUELLA BRAVERMAN

Die Generalstaatsanwältin war unter Johnsons Vorgängerin Theresa May Staatssekretärin im Brexit-Ministerium und trat aus Protest zurück, weil ihr Mays Pläne für den EU-Ausstieg nicht weit genug gingen. Die 42-Jährige wurde heftig von Anwälten kritisiert als die Regierung internationales Recht über das Nordirland-Protokoll brechen wollte.

EX-AUSSENMINISTER JEREMY HUNT

Der 55-Jährige war in einer parteiinternen Stichwahl um den Vorsitz der Konservativen Mitte 2019 Zweiter geworden. Johnson setzte sich durch und wurde somit auch Premierminister. Von Hunt würden Beobachter einen ernsteren Regierungsstil erwarten. Hunt war in den vergangenen zwei Jahren Vorsitzender des Gesundheitsausschusses. Hunt stimmte eigenen Angaben zufolge bei dem Misstrauensvotum im Juni gegen Johnson, das dieser knapp für sich entschied.

EX-GESUNDHEITSMINISTER SAJID JAVID

Auch Javid trat am Dienstag aus Protest gegen Johnsons Umgang mit dem Fall eines Tory-Mitglieds zurück, dem sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen wurde. Der ehemalige Banker Javid hatte vor der Leitung des Gesundheitsministeriums bereits mehrere Regierungsposten, 2020 war er als Finanzminister zurückgetreten. Der Sohn pakistanischer Einwanderer gilt als Bewunderer der früheren Premierministerin Margaret Thatcher. Bei dem Rennen um die Nachfolge von Premierministerin Theresa May 2019 wurde er vierter. Javid war für den Verbleib Großbritanniens in der EU.

EX-VERTEIDIGUNGSMINISTERIN PENNY MORDAUNT

Kaum dass Johnson Premierminister geworden war, entzog er Mordaunt die Leitung des Verteidigungsressorts. Mordaunt hatte Johnsons Rivalen Hunt unterstützt. Die entschiedene Brexit-Befürworterin ist Staatsekretärin im Handelsministerium. Die Lockdown-Partys, die Hintergrund des jüngsten Misstrauensvotums gegen Johnson waren, nennt sie beschämend und erklärt, die Wähler wünschten sich von der Regierung Professionalität und Kompetenz.

VERKEHRSMINISTER GRANT SHAPPS

Shapps ist seit 2019 Verkehrsminister in Johnsons Kabinett. Zuvor hatte er verschiedene Staatssekretärsposten inne und war bereits Generalsekretär der Konservativen Partei. Im Parlament ist er seit 2005. Der 53-Jährige ist Johnson gegenüber loyal eingestellt und wurde oft von der Regierung beauftragt, in ihrem Namen vor die Presse zu treten. Er wolle die hohen Lebenshaltungskosten bekämpfen und innerhalb der ersten 100 Tage einen Krisenhaushalt aufstellen. Damit sollten die Steuern für die Ärmsten gesenkt und Staatshilfen für Unternehmen mit einem hohen Energiebedarf ermöglicht werden.

EX-FINANZMINISTER RISHI SUNAK

Sunak trat am Dienstag zurück und erklärte, die Briten würden zu Recht eine "ordentliche, kompetente und ernsthafte" Regierungsarbeit erwarten. Lange galt Sunak als Favorit für eine Nachfolge Johnsons. Er verdiente sich in der Corona-Pandemie Meriten mit einem Rettungsprogramm für die Wirtschaft. Viele Briten halten die Unterstützung seines Ministeriums angesichts der explodierenden Lebenshaltungskosten aber für zu gering und die Steuern für zu hoch. Der 42-Jährige wurde wie Johnson für Verstöße gegen Lockdown-Auflagen bestraft. Sunak kündigte seine Kandidatur für den Parteivorsitz am Freitag in einem Video an. Er versprach Ehrlichkeit, Seriosität und Entschlossenheit. "Jemand muss die Gunst der Stunde ergreifen und die richtigen Entscheidungen fällen."

AUSSENPOLITIKER TOM TUGENDHAT

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschuss im Unterhaus könnte den Konservativen einen klaren Abschluss mit der Ära Johnson bieten. Der 49-Jährige hat sich seit Jahren mit Kritik an Johnson zu Wort gemeldet, hat bisher allerdings auch noch keinen Kabinettsposten bekleidet. Der ehemalige Soldat war im Irak und in Afghanistan im Einsatz.

FINANZMINISTER NADHIM ZAHAWI

Der 55-Jährige war bis vor kurzem Bildungsminister. Sympathien hat er sich vor allem erworben, als er in der Regierung noch für die Covid-Impfungen zuständig war. Die Kampagne war eine der schnellsten weltweit. Die steile Karriere des ehemaligen irakischen Flüchtlings, der als Kind nach Großbritannien kam, hebt ihn von Konkurrenten ab. Erst vergangene Woche erklärte Zahawi, es wäre für ihn ein Privileg, Premierminister zu werden. Kurz vor Johnsons Rücktrittserklärung am Donnerstag hatte Zahawi Johnson dazu aufgefordert. Er selbst war weniger als 48 Stunden zuvor von Johnson zum Finanzminister ernannt worden.

MÖGLICHE WEITERE KANDIDATIN

AUSSENMINISTERIN LIZ TRUSS

Die 46-Jährige gilt als Liebling der konservativen Basis. In Johnsons Regierung war sie zunächst zwei Jahre lang Außenhandelsministerin, bevor die überzeugte Brexit-Befürworterin zur Außenministerin berufen wurde. Seit vergangenem Jahr vertritt sie zudem als Chef-Unterhändlerin in Brüssel bei der EU britische Positionen. Ihr öffentliches Image pflegt Truss sorgfältig: Vergangenes Jahr ließ sie sich in einem Panzer ablichten, was an ein bekanntes Bild von Premierministerin Thatcher erinnert. Kurz vor Johnsons Rücktritt sagte sie ihm noch ihre volle Unterstützung zu. Kurz danach erklärte sie, Johnson habe mit seinem Abgang die richtige Entscheidung getroffen. In Medien wird spekuliert, dass sie am Montag ihre Kandidatur bekanntgeben dürfte.

(Reuters)