Zwar waren Merkel und ihr Kabinett während dieser Zeit noch geschäftsführend im Amt, doch grosse Reformen oder weitreichende aussenpolitische Entscheidungen waren von dieser Regierung nicht mehr zu erwarten. Umso mehr wird Merkel zu Beginn ihrer vierten und voraussichtlich letzten Amtszeit bemüht sein, möglichst schnell wieder die Zügel in Deutschland und Europa in die Hand zu nehmen.

"Es wird wichtig sein, dass wir schnell als Regierung auch mit dem Arbeiten beginnen", sagte sie diese Woche nach dem positiven Votum der SPD-Mitglieder. Insbesondere in der Europapolitik sei "eine starke Stimme Deutschlands gemeinsam mit Frankreich und anderen Mitgliedsstaaten gefragt".

Oberste Priorität hat für Merkel eine Positionierung der Bundesregierung gegenüber den Reformplänen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, verlautet aus Regierungskreisen. Monatelang hatte Merkel eine eindeutige Aussage vermieden, mit dem Hinweis auf die unklaren Machtverhältnisse in Berlin. Doch auf dem nächsten EU-Gipfel am 22. und 23. März wird sie Farbe bekennen und klar machen müssen, wie weit sie Macron entgegenkommen will.

Eine erste Gelegenheit dazu wird Merkel bereits unmittelbar nach ihrer Vereidigung haben. Dann, so hört man, will sie zu ihrem ersten Antrittsbesuch nach Paris aufbrechen. Macron dürfte gespannt sein, was die deutsche Kanzlerin an Reformideen mit im Gepäck hat.

(Bloomberg)